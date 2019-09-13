Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи. Она взяла на себя роль члена жюри, что не понравилось некоторым из её подписчиков в социальных сетях.
Своим новым опытом Михеева поделилась в Instagram. Комментаторы начали язвить по поводу того, что она — блондинка и забыла шпаргалку, подсказывающую, где смеяться. Один из пользователей подчеркнул, что девушка недостойна того, чтобы сидеть в жюри. Другой попросил Михееву после этого не становиться депутатом.
Ранее News.ru писал, что ведущий КВН Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН). С 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%.