https://static.news.ru/photo/5a9575ee-d54a-11e9-8405-fa163e074e61_660.jpg Алла Михеева Фото: instagram.com/allamikheeva

Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи. Она взяла на себя роль члена жюри, что не понравилось некоторым из её подписчиков в социальных сетях.

Своим новым опытом Михеева поделилась в Instagram. Комментаторы начали язвить по поводу того, что она — блондинка и забыла шпаргалку, подсказывающую, где смеяться. Один из пользователей подчеркнул, что девушка недостойна того, чтобы сидеть в жюри. Другой попросил Михееву после этого не становиться депутатом.

Ранее News.ru писал, что ведущий КВН Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН). С 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%.