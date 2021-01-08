Интернет-пользователи обсуждают совместный отдых Крида и Вали Karna.val

https://static.news.ru/photo/8a45de58-536d-11eb-b54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: egorkreed/Instagram.com

26-летний певец Егор Крид, несмотря на пандемию коронавируса, отправился на отдых в Дубай. Он опубликовал яркие фотографии в своём блоге. Похожими кадрами поделилась с фанатами звезда TikTok Валя Karna.val. После этого стало понятно, что влюблённые вместе проводят отпуск.

Зашёл в парк, посмотрел на телефоны, которые меня снимают, вышел, — подписал фотографию Егор Крид.

Девушка опубликовала снимки из этого же места. После этого фанаты поняли, что влюблённая пара вместе фотографировалась в парке «Сад Чудес». Интернет-пользователи начали обсуждать совместный отдых знаменитостей.

Ждём совместных снимков! Вы очень красивые! — написал один из поклонников.

Фолловеры отметили, что совместные снимки являются настоящей «ответкой» хейтерам, а также пожелали Егору и Вале хорошо провести время вместе.

Слухи о том, что Крид и Валя Karna.val встречаются, появились в августе прошлого года. Тогда блогер снялась в клипе певца «Девочка с картинки». Крид никак не комментирует изменения в личной жизни, а Валя с радостью поделилась, что теперь она девушка популярного исполнителя. В начале января она подтвердила роман с певцом.

Как писал NEWS.ru, Егор Крид снял на камеру, как он удаляется из сети TikTok. Певец также обратился к своим поклонникам и поблагодарил их за верность и любовь. В настоящее время пензенский музыкант занимает вторую строчку рейтинга самых богатых звёзд российского шоу-бизнеса.