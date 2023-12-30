Польза СВО, драки с Вдовиченковым, практика ЗОЖ: куда пропала Елена Лядова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Актриса Елена Лядова известна зрителю по ролям в фильмах «Левиафан», «Изгнание», «Географ глобус пропил». В каких проектах сейчас задействована артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Елена Лядова

Елена Лядова в последние годы стала реже сниматься в кино. В текущем году она появилась только в одном фильме «Воздух», где сыграла командира женской эскадрильи.

Сейчас актриса работает агентом своего супруга — актера Владимира Вдовиченкова. Артист рассказал «Газете.Ru», что ранее сталкивался с помощниками, которых интересовал только заработок, а устроив к себе в команду супругу, стал ощущать заботу.

«Другого агента сложно найти, потому что все беспокоятся только о собственном кармане. А так как у нас карман общий, она беспокоится именно обо мне, о моем здоровье и психологическом состоянии. До этого у меня были агенты, но я для них был лишь способом заработать деньги. А что со мной происходит — всем было наплевать», — уточнил Вдовиченков.

Елена Лядова придерживается здорового образа жизни и практикует вегетарианство.

Что Лядова говорит о кино после начала СВО

Елена Лядова считает, что за последние полтора года в российской киноиндустрии наступило время возможностей. Артистка в интервью Hello! отметила, что в стране появилось много новых режиссеров.

«Сейчас нам есть о чем говорить, есть за что переживать, многое наболело. Всегда любое кризисное, мутное, тяжелое время рождало художников. <...> Возможности есть. Главное, что есть зрители, есть стриминговые сервисы, есть телевидение», — уточнила актриса.

Лядова считает, что с уходом иностранных фильмов с российского рынка зритель по достоинству оценил отечественное кино и артистов.

Что известно о личной жизни Елены Лядовой

Елена Лядова в 2005 году познакомилась с коллегой Александром Яценко. Они вместе снимались в фильме «Солдатский декамерон». Между ними завязались романтические отношения, которые продлились семь лет.

По словам коллеги артистов Полины Болневой, Яценко и Лядова расстались из-за того, что актриса не хотела бросать карьеру и заниматься бытом.

«Лена категорически не хотела вставать к плите. Да и с детьми не получалось. Если мне не врали, то дважды она была беременной, но увы... А ведь она замечательная! И мамой была бы очень хорошей», — рассказала Болнева.

На съемках фильма «Левиафан» у Елены Лядовой завязались отношения с Владимиром Вдовиченковым. В 2015 году они поженились. По словам супругов, за последние восемь лет, даже несмотря на совместную работу, они не устали друг от друга.

«Конфликтуем, конечно, деремся до крови (смеется. — NEWS.ru). Всякое бывает: иногда ты не в настроении, что-то не то сказал. Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: „Любимая, иди ко мне“. И все хорошо», — сказал он Пятому каналу.

У пары нет общих детей, но они надеются стать родителями. При этом Вдовиченков признает, что со временем «отношение к жизни меняется, другие акценты, гормоны, уже тестостерона поменьше».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Чем известна Елена Лядова

Елена Лядова дебютировала в кино в фильме «Космос как предчувствие». Затем были съемки в картинах «Солдатский декамерон» и «Собака Павлова». За роль в последней она получила награду на фестивале «Амурская осень».

Позднее актриса появилась в лентах «Завещание Ленина», «Защита», «Братья Карамазовы» и «Любка». В 2010 году начала активно сниматься в сериалах, в частности, в картинах «Метель», «Когда зацветет багульник», «Крыса».

Признание в актерской среде она получила после того, как сыграла дочь главного героя в фильме «Елена». За эту роль она получила «Золотого орла», «Нику» и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Позднее Елена Лядова также снялась в фильмах «Пепел», «Географ глобус пропил», «Левиафан» и сериале «Измены», где появилась в роли главной героини Аси. За последнюю работу актриса получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль». На сегодняшний день в фильмографии артистки более 50 работ.

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