Путина удалю последним: Полунин объяснил исчезновение тату с президентом

https://static.news.ru/photo/cff19d54-c76b-11ea-8694-fa163e074e61_660.jpg Сергей Полунин Фото: Артем Ленц/ТАСС

Артист балета Сергей Полунин заявил, что не сводил с груди татуировку с изображением президента России Владимира Путина. По его словам, о таком он даже не помышлял.

Таким образом он ответил на пересуды поклонников, предположивших, что их кумир решил избавиться от наколки. Поводом стала опубликованная в Instagram фотография, где не видно даже намёка на «статусный» портрет.

Впрочем, интриги добавил и сам Полунин, задавшись в подписи к фото вопросом, «зачем мы скрываем правду». Но возникший ажиотаж он назвал странным.

По его словам, изображение было временно закрашено специальной краской, так как далеко не всегда организаторы фотосессий хотят быть связаны с политикой. Танцор подчеркнул, что много путешествует и уважает традиции стран и журналов, для которых снимается.

Рисунок на месте, заверил он.

Если когда-нибудь я буду сводить свои татуировки, то портрет Путина станет последним из того, что я удалю, — цитирует Полунина KP.ru.

Татуировка с изображением президента России, выполненная чёрными чернилами, появилась на теле артиста балета в 2018 году — практически одновременно с получением российского паспорта. До этого уроженец Херсона был гражданином Украины. Отвечая на расспросы о том, зачем он сделал такую наколку, танцор тогда называл тату энергетической защитой для политика, который подвергается большому количеству нападок.