«Получила дичайшие ожоги»: Лолита рассказала о случае на даче в Болгарии Лолита Милявская получила серьезные ожоги во время работы в саду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская сообщила своим поклонникам в соцсетях о серьезных ожогах, которые она получила, занимаясь садоводством в Болгарии, пишет издание Well News. Артистка призвала фанатов надевать перчатки во время работ с растениями и рассказала о случае, как при обработке можжевельника обожгла руки.

Не забывайте надевать перчатки, потому что я подсела на стрижку можжевельника, получила дичайшие ожоги. Сейчас все мажу, — рассказала Милявская.

В последнее время артистка увлеклась выращиванием роз и выразила радость от результатов своего труда. Певица показала подписчикам болгарскую розу на участке, которая выросла в саду, на растении уже распускаются бутоны.

Ранее СМИ раскрыли гонорар Лолиты за корпоративы после «голой» вечеринки Ивлеевой. Уточнялось, что певица зарабатывает до 5 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей певица требует за технический райдер. В частности, Лолита готова выступить на корпоративе за городом, однако для этого там должна быть организована сцена и подготовлена аппаратура.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко ранее предположил, что Лолита переосмыслила свои выступления и решила сделать акцент на технический райдер, чтобы улучшить качество исполнения. Он выразил мнение, артистка будет востребована на частных мероприятиях в майские праздники.