«Положили в дурку»: Жидковский о преследовавшей его шесть лет «психопатке» Блогер Жидковский рассказал, что его перестала преследовать навязчивая фанатка

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Алексей Жидковский

Блогер Алексей Жидковский рассказал, что преследовавшая его много лет фанатка больше не дает о себе знать, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия «Проводы зимы: Super x VK». Шоумен предположил, что женщина попала в психиатрическую клинику.

Психопатка, которая преследовала меня шесть лет подряд, исчезла из моей жизни. Видимо, то ли положили в дурку, то ли еще что, — сказал он

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил ввести уголовное наказание за сталкинг. По его словам, подобные преследования зачастую заканчиваются убийством или тяжкими травмами жертвы, поэтому преследователю должна грозить уголовная ответственность.

В октябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о судебом запрете одному человеку приближаться к другому или контактировать с ним. Однако в правительстве не поддержали инициативу, объяснив, что в Гражданском и других кодексах уже прописаны необходимые механизмы защиты граждан от преследований.

Как считают юристы, если человек столкнулся со сталкером, то нельзя покидать людные пространства, нужно обеспечить наличие свидетеля. По мнению юристов, стоит обратиться к полицейским с просьбой вмешаться в происходящее. Также важно зафиксировать доказательства, сохранить сообщения, поступившие от сталкера, фото и видео преследования, а также записанные разговоры.