«Полный сюрпризов»: автор песен Элтона Джона о его предстоящем альбоме Берни Топин заверил, что новый альбом Элтона Джона будет «полон сюрпризов»

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Элтон Джон

Автор песен знаменитого певца Элтона Джона Берни Топин рассказал, что записал с поп-звездой новый альбом и он выйдет раньше, чем было запланировано. В беседе с The Mirror поэт также заверил, что композиции удивят фанатов. Однако раскрывать подробности о предстоящем альбоме он не стал.

У нас с Элтоном скоро выйдет альбом, полный сюрпризов. Я не могу сказать об этом слишком много, но все это написано и записано. Я думаю, что альбом удивит многих людей, и надеюсь, многих взволнует, — сказал он.

Топин отметил, что с Элтоном они начали работать благодаря «музыкальной совместимости». По словам поэта, их творчество основано на любви к музыке и терпимости ко всем ее видам.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин выпустил новый альбом «Все не зря». В него вошли 12 песен: «Скажи хоть что-нибудь», «Все не зря», «Небо падает в руки», «Бог об этом не просил», «Лебеди», «Мне 225 лет», «Марина», «Тоскую», «Боже, прости», «Снегом», «Тем, кто ты» и «Понты».

До этого музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что певица Лариса Долина записала новые песни с рэперами ST (Александром Степановым) и Вахтангом (Вахтангом Каландадзе), потому что следит за трендами. По его словам, все музыканты любят объединять усилия, чтобы их песни услышали как можно больше людей.