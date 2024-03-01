«Полное вранье»: Гагарина об отказе спеть гимн России Гагарина опровергла информацию о том, что отказалась исполнить гимн России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина назвала полным враньем появившуюся информацию о том, что она отказалась исполнять гимн России. В беседе с aif.ru знаменитость добавила, что у нее нет желания обсуждать эту тему.

Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье, — заявила артистка.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что исполнительница отказалась выступать перед матчем национальных команд России и Сербии, который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». Концертный директор артистки пояснил, что на этот день у нее запланировано выступление.

По информации канала, изначально команда артистки согласилась на предложение выступить на открытии спортивной встречи. Там Гагарина должна была исполнить гимн России. Но заказчики корпоратива отказались сдвинуть выступление по времени, чтобы артистка успела выступить в этот вечер в двух местах. В противном случае они пригрозили неустойками по договору.

До этого Гагарина попала в составленный NEWS.ru список финалистов «Фабрики звезд», поддержавших СВО. Кроме нее в списке оказались Ирина Дубцова, Марк Тишман, Зара и Виктория Дайнеко. Гагарина выступала перед участниками СВО в московском госпитале Минобороны им. Мандрыка.