Политолог назвал Собчак гламурным символом ПМЭФ Политолог Марков назвал Собчак одним из гламурных символов ПМЭФ

Фото: Сергей Кулаков/roscongress.org

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак стала одним из символов ПМЭФ, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, это проявляется в ее гламурности и элитарности.

Ксения Собчак стала одним из символов ПМЭФ, его гламурности, элитарности, богатства и избранности, — отметил Марков.

Ранее Собчак задалась вопросом, почему певица Ольга Бузова может выступать на VK Fest в Уфе в кожаном боди, а блогеру Анастасии Ивлеевой, которая организовала «голую» вечеринку, носить подобную одежду нельзя. При этом звезда порадовалась, что в целом «женщины еще где-то в России могут так свободно выступать в 2024 году».

Также телеведущая рассказала, что сделала пластическую операцию 10 лет назад. По словам знаменитости, она удалила грыжи под глазами. Пластический хирург Артур Рыбакин в беседе с Собчак отметил, что в результате данного хирургического вмешательства разрез глаз со временем становится уже.

До этого поклонники телеведущей назвали позором отсутствие у нее маникюра во время посещения одной из главных вечеринок Каннского фестиваля Amfar с участием голливудской актрисы Деми Мур. Знаменитость опубликовала фото, на котором держит руку на приглашении на вечеринку. Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной звезды.