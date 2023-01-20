Политолог: бить по уехавшим из страны артистам нужно «точечными ударами» Политолог Марков: изымать имущество нужно только у злостных критиков России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Принимать меры по изъятию имущества покинувших страну артистов нужно с помощью «точечных ударов», считает политолог Сергей Марков. По его словам, их нужно наносить только по тем, кто систематически и злостно поддерживает Украину и осуждает действия России. Так, например, певица Алла Пугачева, по его мнению, не заслужила конфискации своего имущества в России, тогда как ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — заслужил, пишут «Народные Новости».

Такие меры нужно принимать в отношении людей, которые систематически, постоянно и злостно поддерживают действия киевского режима. Например, действия в отношении России, которые проявляет Пугачева, я считаю недостаточным основанием. Условно говоря, у ее мужа Максима Галкина нужно ликвидировать собственность, а у Пугачевой — нет, — объяснил Марков.

Политолог считает, что актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также заслужил, чтобы вся его собственность в России была конфискована государством. Он уверен, что выступающие против действий России и в поддержку Киева «на 90% являются бессовестными негодяями», которые думают только о деньгах. В таком случае, по его убеждению, нужно бить по их «слабому месту».

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество уехавших из страны россиян для поддержки сирот. Она подчеркнула на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово, что власти не отступят от решения указанной задачи до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели.