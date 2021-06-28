«Политика не разлучит нас»: украинцы отреагировали на гастроли Басты

Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, дал несколько концертов на Украине — в Киеве и Одессе. В своём Instagram певец опубликовал видео, в комментариях под которыми поклонники поделились радостными эмоциями и поблагодарили музыканта за мини-гастроли по стране.

«Нас никто не может разделить», «Спасибо за крутой концерт и шквал эмоций», «Политика не разлучит нас», «Спасибо, это было незабываемо», «Красавчик, забей на провокации», — написали подписчики рэпера.

Приезд Басты вызвал ранее неоднозначную реакцию у украинцев. Дело в том, что ещё до гастролей рэпер нарвался на радикалов. Музыкант вызвал недовольство тем, что одобрил присоединение Крыма к России. А после его концертов в Крыму был занесён в список «невъездных» россиян.

Когда выяснилось, что певец всё-таки приедет, украинские радикалы начали угрожать ему. Они объявили охоту на музыканта и даже заявили о вознаграждении. Некоторые из активистов пришли на концерты в Киеве и держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

Всё это однако не помешало рэперу собрать полный зал людей, которые любят его музыку и искренне рады концерту. Ранее официальный представитель Басты заявил, что сейчас музыканту ничего не угрожает.