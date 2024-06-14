«Политическое заявление», эмиграция, ссора с Литвиновой: где сейчас Земфира

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сделала странное «политическое заявление» на концерте в Польше. Что она сказала, как живет артистка?

За что Земфира поблагодарила поляков

По информации MK.RU «политическое заявление» исполнительница сделала прямо во время выступления, поблагодарив местных фанатов.

Артистка сказала, что в 2022 году поляки сделали «так много и для Украины, и для России».

По данным издания, не всем слушателям понравилось заявление Земфиры, поэтому она перевела тему и продолжила концерт. Отмечается, что звезда исполняла песни на русском языке, а поклонники ей подпевали. На концерте также появилась подруга Земфиры Рената Литвинова, несмотря на слухи о том, что знаменитости поругались в эмиграции.

Когда и куда эмигрировала Земфира

После начала специальной военной операции Земфира покинула Россию. В мае 2023 года она получила французское гражданство. Сейчас артистка живет в Париже. В июле 2023 года в соцсетях она рассказала, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России.

Земфира добавила, что после эмиграции хорошо живет, и призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует себя свободной. Звезда также отметила, что после эмиграции стала хорошо выглядеть.

В августе прошлого года Земфира на своей странице в соцсети пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы.

22 декабря сообщалось, что в Дубае отменили концерт Земфиры. По данным Telegram-канала Mash, официальными причинами этого стали не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайная дата.

Артистка должна была выступить в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah 23 декабря. Как пишет Mash, концерт был отменен из-за плохой реализации билетов, которые стоили от 5 до 10 тысяч дирхамов (около 125–250 тысяч рублей). Такие цены объясняются почти вдвое завышенным гонораром — более $300 тысяч.

По информации Telegram-канала Mash, Земфира долгое время не соглашалась выйти на сцену, потому что не любит выступать в ресторанах, однако в итоге дала добро после повышения гонорара. Тем не менее организаторы мероприятия продали меньше половины билетов и приняли решение об отмене концерта. Mash подчеркивал, что Земфира уже получила гонорар за это мероприятие, поэтому выступление состоится.

Что известно о ссоре Земфиры с Ренатой Литвиновой

В сентябре 2023 года в Сети распространились слухи о разладе в отношениях Литвиновой и Земфиры. Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением певицы — в СМИ писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримерка артистки была оставлена в неприглядном виде. По его словам, помимо этого инцидента, Земфира грубит подписчикам, а на публике может кричать и размахивать руками.

«Земфира из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! <...> Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! <...> Хватит бухать, завязывай!» — говорил он в своем шоу «Каково?!».

Пыталась ли Земфира оспорить статус иноагента

В марте певица направила жалобу в кассационный суд после отказа снять с нее статус иностранного агента. Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — отметили в кассации.

По решению Минюста Земфира была включена в список иностранных агентов в 2023 году. Замоскворецкий районный суд Москвы посчитал, что решение является законным. При этом Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу по данному заключению, после чего оно вступило в силу.

Согласно выводам Министерства юстиции, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

В мае стало известно, что исполнительница не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщили в суде.

Читайте также:

«Она его не отпустила»: почему Муцениеце и Прилучный продолжают «воевать»

Объявление в розыск, разлука с детьми, штрафы: где сейчас Татьяна Лазарева

«Сама себе выкопала яму»: куда пропала Лия Ахеджакова после проверки МВД