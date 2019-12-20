https://static.news.ru/photo/1aef9f10-23a5-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: City News Moskva/Global Look Press

Полина Гагарина получила извинения от уральского рэпера Арсения Курчанина за семечки на шоу «Голос». Исполнитель рассказал, что извинения были приняты.

Встреча исполнителя и наставника шоу произошла после концерта в Кремле, где выступал Курчанин.

Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не осталось ли у неё на меня никаких обид, — цитирует рэпера KP.RU.

Курчанин рассказал, что не хотел выступать с этой песней, но на выборе композиции настояли Сергей Шнуров и солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина, которая занималась с уральцем на тот момент. Кузьмина уверяла, что это будет «бомба», а Шнуров и вовсе растаял, увидев молодого певца в спортивном костюме. Музыкант сразу воскликнул: «О, это же я в молодости».

Идея купить семечки и бросить их в Гагарину тоже принадлежит Шнурову. Он так и сказал: мол, «купи семок», кинь Гагариной и скажи «От души». Но шутка была не понята, тем более, как выяснилось позже, у Гагариной было в тот момент плохое настроение. Несмотря на всё это, Курчанин не считает, что обидел певицу: ведь задумка была частью песенного номера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Полина Гагарина стала участницей неприятной истории на шоу «Голос». Молодой исполнитель бросил семечки в певицу.