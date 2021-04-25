Полина Гагарина травмировала плечо во время концерта в Челябинске

https://static.news.ru/photo/f17c650e-035c-11ea-9977-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица Полина Гагарина во время концерта вывихнула плечо и вынуждена была покинуть сцену. Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл во время концерта на ледовой арене «Трактор». Исполняя один из номеров, певица вдруг резко согнулась от боли, а затем ушла за кулисы. Часть зрителей при этом решили, что такой ход — составляющая номера. Однако через некоторое время Гагарина вернулась и объяснила произошедшее.

По словам певицы, ранее она вывихнула плечо, а во время концерта сустав снова вылетел. За сценой Гагариной оказали помощь. После этого она выступала ещё около получаса, завершив свой концерт.

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