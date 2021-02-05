Полина Гагарина рассказала о своей фобии

https://static.news.ru/photo/a431e7c6-68e4-11eb-b82d-96000091f725_660.jpg Фото: Instagram @gagara1987

Необычная фобия есть у российской певицы Полины Гагариной. Она сама призналась своим подписчикам в Instagram, что боится больших памятников и монументов.

Гагарина выложила stories, в котором предстаёт в анимационной маске оперной дивы, и на видео наложила текстовый ответ на вопрос: «У вас есть фобия?»

Да, мегалофобия. Я боюсь больших памятников и сооружений, — рассказала артистка.

При мегалофобии у людей вызывают страх очень большие предметы, от транспорта, памятников и домов до высоких, упитанных людей. В самых сложных случаях люди не могут даже издалека смотреть на что-то большое, у них вызывает это дискомфорт. Впрочем, это состояние легко корректируется и лечится.

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