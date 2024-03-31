Полина Гагарина ответила на слухи о приостановке карьеры Полина Гагарина развеяла слухи о паузе в музыкальной карьере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина в эфире шоу «Однажды...» заявила, что информация о приостановке ее творческой карьеры является не более чем слухами. Исполнитель хита «Спектакль окончен» убеждена, что подобные слухи идут ей только на пользу, и на СМИ она обиду не держит.

Про приостановку это неправда. Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Гагарина намерена взять сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня. Артистка заявляла, что последующие выступления будут проходить намного реже и в другом формате. Концерт в «Лужниках» Гагарина назвала итоговым посланием к фанатам.

Российская певица и блогер Миа Бойка (Мария Бойка) на церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии Bravo ранее назвала Сергея Лазарева лучшим артистом на сегодняшний день. По ее мнению, помимо него в топ-3 лучших артистов страны входят JONY (Джахид Гусейнли) и Полина Гагарина.

Ранее на шоу «Голос» произошел скандал между судьями проекта Юлией Зиверт (Zivert) и музыкантом Владимиром Пресняковым. Спор возник из-за финалистки седьмого сезона шоу «Голос.Дети» 17-летней Софьи Льорет из Москвы.