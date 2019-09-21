https://static.news.ru/photo/fb797bcc-dd51-11e9-8d49-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица Полина Гагарина показала своим поклонникам, как она лежит под капельницей.

Ей пришлось отменить выступления в связи с больным горлом. В истории в Instagram девушка наглядно показала, как она лечится.

Болеть не только неприятно, но ещё и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя, — поделилась звезда.

Ранее News.ru писал о том, что Гагарина удивила пользователей Сети выбором платья, которое она надела для прогулки по Стокгольму. Фотографию в платье с леопардовым узором, больше напоминающем ночную сорочку, Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram. Своё восхищение решил выразить певец Николай Басков. Он оставил комментарий из смайлика с поцелуем и огня.