Полина Гагарина назвала себя жертвой конфликта из-за песни Цоя Полина Гагарина заявила, что выиграла суды из-за обвинений в плагиате песни Цоя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина назвала себя жертвой конфликта с коллегой по сцене Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». О многолетнем суде она рассказала изданию «Москва 24». Гагарина пояснила, что на нее подали в суд, хотя она всего лишь исполнила песню.

На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это, естественно, не моя песня, это песня Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада. Три года я судилась с Ольгой Кормухиной, но мы выиграли всевозможные инстанции, — отметила Гагарина.

Артистка пояснила, что суды длились три года. При этом, по ее словам, она получила благословение на исполнение хита от семьи Цоя.

Заслуженная артистка России обвинила Гагарину в плагиате. По мнению Кормухиной, выпускница «Фабрики» скопировала ее исполнение композиции «Кукушка», в частности, присвоила себе аранжировку, созданную Алексеем Беловым. Многие отмечали схожесть двух композиций, первая из которых была выпущена в 2011 году, а вторая — в 2015-м.

Певица отмечала, что суд с Гагариной — это вопрос совести, а не только авторских прав. Кроме того, Кормухина высказывала предположение, что средства за исполнение «Кукушки» идут на спонсирование украинской армии.