https://static.news.ru/photo/f85d067e-3bb2-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Гуф (Алексей Долматов) Фото: therealguf/instagram.com

В аэропорту Абу-Даби задержали российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.

Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru. По его данным, исполнитель устроил дебош в самолёте, когда летел из Таиланда в Москву с пересадкой в Абу-Даби. По прибытии в ОАЭ его задержали полицейские.

Сейчас Долматов находится в полиции. Его родственники принимают решение о госпитализации рэпера. Как сообщает Life, ранее у Гуфа произошёл нервный срыв из-за проблем с наркотиками.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф, напугал своих поклонников неожиданным исчезновением из соцсетей. Выяснилось, что музыкант уехал восстанавливать свои нервы в Таиланд и там лишился средств связи.