В аэропорту Абу-Даби задержали российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.
Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru. По его данным, исполнитель устроил дебош в самолёте, когда летел из Таиланда в Москву с пересадкой в Абу-Даби. По прибытии в ОАЭ его задержали полицейские.
Сейчас Долматов находится в полиции. Его родственники принимают решение о госпитализации рэпера. Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф, напугал своих поклонников неожиданным исчезновением из соцсетей. Выяснилось, что музыкант уехал восстанавливать свои нервы в Таиланд и там лишился средств связи.
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