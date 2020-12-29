Полиция возбудила уголовное дело из-за порноролика с Тарзаном

https://static.news.ru/photo/596e08d4-4a92-11eb-bc93-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: tarzan___official/instagram.com

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после появления в соцетях интимной видеозаписи с участием стриптизёра Сергея Глушко, также известного как Тарзан.

Специалисты, проводившие экспертизу видео, пришли к выводу, что в ролике с Тарзаном содержится порнография. Дело возбудили по статье УК РФ 242.3 «б» «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием Интернета», пишет MK.RU.

24 ноября муж певицы Наташи Королёвой обратился в полицию с просьбой разобраться с шантажистами, которые присылают ему сообщения с незнакомых номеров и требуют миллионы взамен на неразглашение в СМИ некой информации интимного характера, которая нанесёт непоправимый ущерб его репутации.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали вымогательниц. Шантажистками, которые грозились обнародовать компрометирующие материалы, оказались безработные 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая ещё и не имеет регистрации по месту жительства.

Ранее Тарзан изменил жене с актрисой Анастасией Шульженко. Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям