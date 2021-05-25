Полиция может арестовать Мэрилина Мэнсона по делу о нападении

https://static.news.ru/photo/bde7b84c-bdf0-11eb-a278-96000091f725_660.jpg Мэрилин Мэнсон Фото: marilynmanson/instagram.com

Полиция в штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, которого обвинили в нападении на видеооператора на одном из концертов в 2019 году, пишет Daily Beast.

Согласно законам штата, музыканту грозит штраф до 2$ тысяч или тюремное заключение сроком до одного года. На данный момент представители артиста не комментировали инцидент. Также известно, что выдача ордера не связана с обвинениями в насилии над женщинами.

Инцидент произошёл во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Имя пострадавшего не разглашается. Полицейские отметили , что Мэрилин Мэнсон не посещал в штат, чтобы ответить на выдвинутые обвинения в суде.

Ранее экс-помощница Мэрилина Мэнсона — Эшли Уолтерс — подала на певца в суд, обвинив его в сексуальном и моральном насилии. В 16-страничном иске она заявила, что музыкант лишал её сна, «швырял в неё посуду», заставлял принимать наркотики и домогался.

Уолтерс не единственная, кто подал в суд на Мэнсона. Иск звезде предъявила актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов». Она обвиняет музыканта в изнасиловании и действиях сексуального характера. В документах суда написано , в частности, что певец якобы «неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам», чтобы принудить актрису заняться с ним сексом.