Полицейские подозревают в убийстве Мэттью Перри известную женщину In Touch: к внезапной смерти Мэттью Перри причастна знаменитая женщина

Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Мэттью Перри

В рамках расследования дела о внезапной смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри полицейские нашли шокирующую зацепку, которая может свидетельствовать, что актера убили, пишет In Touch. Знаменитость, чье имя не называется, уже допрошена полицейскими. Ее личность не раскрывается из-за деликатности продолжающегося расследования. Однако ее «имя стало нарицательным из-за ее брака со звездой первой величины».

Судмедэксперт официально постановил, что актер умер от острого воздействия кетамина, причем утопление было способствующим фактором из-за вероятности погружения в бассейн, когда он потерял сознание. Однако в доме никаких запрещенных веществ не обнаружили, а последний курс инфузионной терапии кетамином у врача состоялся за полторы недели до гибели. За это время препарат уже вышел, поэтому полицейские подозревают, что Мэттью получил смертельную дозу от кого-то другого, что и привело их к одной женщине.

Известно, что они встретились в реабилитационном центре. Знаменитость уже наняла адвокатов и неоднократно встречалась с представителями правоохранительных органов.

Во время интервью изданию Variety Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез после вопроса Квинты Брансон о том, что она испытывает, пересматривая культовый сериал «Друзья» после смерти Мэттью Перри. Дженнифер попросила не заставлять ее плакать, а после того как вытерла мокрые от слез глаза, призналась, что это слезы счастья.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.