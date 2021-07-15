Полицейская «облава» в Германии сорвала эфир Владимира Соловьёва

Эфир YouTube-канала «Соловьёв LIVE» внезапно прервался, когда телеведущий Владимир Соловьёв беседовал с политологом Александром Сосновским, проживающим в Германии. Причина — полицейские в ФРГ устроили «облаву» гостю шоу.
Очевидцами событий
В итоге разговор пришлось приостановить. Соловьёв предложил не выключать камеру, пока Сосновский не выйдет из эфира, желая фиксировать возможные правонарушения со стороны сотрудников полиции ФРГ. Но его собеседник пошутил, что за него заступится собака, после чего прекратил общение.
Позже Сосновский в своём Telegram-канале
Ранее сообщалось, что Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V». В своём Telegram-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система».