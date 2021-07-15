Полицейская «облава» в Германии сорвала эфир Владимира Соловьёва

Эфир YouTube-канала «Соловьёв LIVE» внезапно прервался, когда телеведущий Владимир Соловьёв беседовал с политологом Александром Сосновским, проживающим в Германии. Причина — полицейские в ФРГ устроили «облаву» гостю шоу.

Очевидцами событий стали зрители программы. Во время трансляции в дверь квартиры эксперта постучали. Сначала он не обратил внимания на ломящихся в жилище силовиков. Позже выяснилось, что «вторжение» устроили местные стражи порядка.

В итоге разговор пришлось приостановить. Соловьёв предложил не выключать камеру, пока Сосновский не выйдет из эфира, желая фиксировать возможные правонарушения со стороны сотрудников полиции ФРГ. Но его собеседник пошутил, что за него заступится собака, после чего прекратил общение.

Позже Сосновский в своём Telegram-канале заявил , что он открыл дверь силовикам, разговор с ними назвал одновременно понятным и не очень. Политолог отметил, что «появление событий, внешне не связанных, но имеющих точную временную синхронию, не может быть простой случайностью». Точных данных о теме беседы с правоохранителями не привёл, но намекнул, что ему теперь есть о чём подумать.

Ранее сообщалось, что Соловьёв эмоционально отреагировал по поводу того, что спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс стал акционером производителя вакцины «Спутник V». В своём Telegram-канале телеведущий резко высказался по поводу назначения Чубайса акционером АФК «Система».