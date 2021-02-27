«Полчерепа онемело»: Веденская рассказала о самочувствии после нападения

Бывшая супруга актёра Владимира Епифанцева Анастасия Веденская, пострадавшая в результате того, что незнакомая женщина бросила ей в голову бокал, рассказала о своём самочувствии.
Полчерепа онемело с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили и поэтому нет чувствительности. Болит голова, — цитирует актрису Starhit.
Она добавила, что врачи диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, прописали ей постельный режим как минимум на две недели и предлагали остаться в больнице. Однако Веденская отказалась из-за детей.
Экс-жена Епифанцева отметила, что до сих пор не может понять причину нападения. Незнакомка подсела за столик Веденской и её друга в ресторане в компании режиссёра Ростислава Мусаева. Актриса с ней практически не общалась и тем более не конфликтовала.
И вдруг эта женщина мне сказала фразу: «Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать!» После этого стакан полетел в мою голову, — рассказала Веденская.
По её словам, она твёрдо намерена привлечь обидчицу к ответственности. Денежную компенсацию принимать ни в коем случае не станет.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл в середине февраля. Епифанцев вступился за бывшую жену и избил Мусаева. Тот попал в больницу со множественными ушибами.