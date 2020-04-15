Пол Маккартни назвал «средневековой» привычку есть летучих мышей

https://static.news.ru/photo/5e267066-7f02-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: ImageSpace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший бас-гитарист, вокалист и автор песен группы The Beatles Пол Маккартни оказался разделён со своей супругой Нэнси Шевелл из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Музыкант находится в британском графстве Сассекс вместе с дочерью Мэри и её семьёй, а его супруга «застряла» в Нью-Йорке.

Маккартни в беседе с радиоведущим Говардом Стерном рассказал, что пандемия сплотила людей в Европе и Америке, что напомнило ему период после Второй мировой войны. Журналист отметил, что некоторые возлагают вину за сложившуюся ситуацию на китайские рынки, где продаются скоропортящиеся товары.

Маккартни выразил надежду, что власти КНР начнут следить за гигиеной.

Посмотрим правде в глаза, это несколько по-средневековому — есть летучих мышей, — сказал музыкант.

Стерн назвал «ошеломляющим» тот факт, что китайское правительство до сих пор не закрыло рынки, на которых продают свежее мясо и рыбу.

Профессор кафедры биологии Университета Оттавы Сюхуа Сю пришёл к выводу, что промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом от летучих мышей к человеку могли стать бродячие собаки, писал NEWS.ru.