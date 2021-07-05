Покровский подал на Билана заявление в полицию

Российский музыкант и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский обратился в полицию с заявлением на поп-певца Диму Билана, передаёт «МК». Артист подал заявление после скандала из-за отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге.

Выступление «Ногу свело!» должно было состояться 2 июля, а накануне Билан якобы не соблюдал COVID-ограничения во время своего шоу. Речь идёт о площадке Roof place в Петербурге. После Билана там должна была выступать группа «Ногу свело!». Но городской комитет по культуре выявил нарушения: во время шоу Билана не соблюдались коронавирусные ограничения — нарушалась социальная дистанция, а зрители практически не носили маски. И площадку закрыли для выступлений.

Вечером в воскресенье, 4 июля, рокер подал заявление в отдел полиции Рузского района Московской области. По словам Покровского, в его адрес с телефонного номера поступили оскорбления с элементами угроз. Сам музыкант, перезвонив по этому номеру через приложение WhatsApp и поговорив с автором, предположил, что автором угроз является именно Билан.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Примечательно, что номер, на который перезванивал Покровский, судя по коду, зарегистрирован в Канаде.

Ранее сообщалось, что продюсер Димы Билана Яна Рудковская заступилась за него после обвинений со стороны лидера группы. По её словам, команда певца привита от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», зал клуба Roof place заполнили на 50%, а исполнитель просил зрителей надеть маски.

Сам Билан также прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского совсем недавно, однако не собирался на них отвечать. Певец также пояснил, что он привит и использует средства индивидуальной защиты. Билан отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени».