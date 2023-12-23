Покровители Аллы Пугачевой: кто защищает Примадонну Татьяна Навка отказалась назвать Аллу Пугачеву предательницей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Несмотря на то, что народную артистку СССР Аллу Пугачеву многие критикуют, за ее спиной все еще есть покровители. Кто заступается за Примадонну, как объясняют ее отъезд из России?

Что Навка сказала о Пугачевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в последнем интервью упомянула Примадонну. Спортсменка отказалась назвать певицу предательницей, заявив, что исполнительница уехала из России вслед за мужем.

«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — отрезала Навка, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, относится ли Примадонна к числу покинувших страну предателей.

Как к Пугачевой относится Песков

В мае 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на похоронах модельера Валентина Юдашкина поцеловал руку певице. Во время траурной церемонии он спросил, как Примадонна себя чувствует, и отметил, что рад ее видеть.

«Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал Песков Пугачевой.

В контексте ноябрьского визита Пугачевой в РФ Песков заявил, что россияне могут спокойно покидать территорию страны и возвращаться обратно. Он также подчеркнул, что родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <...> Естественно, любой российский гражданин <...> всегда свободно возвращается на свою родину», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Почему за Пугачеву заступались Лещенко и Собчак

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вступился за Пугачеву, когда та сделала скандальное заявление, попросив признать ее иноагентом. Он счел этот шаг попыткой вступиться за шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Певец считает, что артистка защищала близкого человека, как сделал бы это любой член семьи.

В 2022 году за Примадонну заступилась и журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что «мочить великую Пугачеву за ее позицию — ниже плинтуса».

«Самое натуральное холопство! Можно не соглашаться с тем, что она говорит. Но какими методами и с какой ненавистью люди все это делают — просто ужасно», — заявила Собчак.

Также она напоминала, что Пугачева в 1986 году организовала концерт в Чернобыле после аварии на АЭС для ликвидаторов.

«Дело было в сентябре, через четыре месяца после аварии, АЭС не была закрыта саркофагом. Это был поступок. Многие ликвидаторы считают едва ли не своим гимном именно ее песню „Не имей сто друзей“», — говорила Собчак.

Саунд-продюсер Анатолий Лопатин, работавший с Примадонной, заявил, что артистка является феноменом мировой эстрады и имеет право выражать свою позицию. Он раскритиковал одну из статей в СМИ о Пугачевой, призвав автора не судить певицу и не трогать «грязными ручонками» ее творчество.

Фото: Антон Тушин/ТАСС Алла Пугачева и Ксения Собчак

«Не нам судить: мы не прожили такую сложную и яркую жизнь, наполненную нервотрёпкой и борьбой с запретами, с системой и с подобными вам чернописцами. Бог ей судья — не вы. И пусть её обвиняют компетентные органы и суд, если она что-то сказала незаконно», — подчеркнул Лопатин.

В сентябре 2022 года экс-супруг, поп-король Филипп Киркоров, также заступился за Пугачеву и призвал прекратить ее осуждать. Он напомнил, что певица многое сделала для страны.

«Кто вы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну? <...> Она настолько там наверху! Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил тогда Киркоров.

Кроме того, в прошлом году поп-король опубликовал в социальных сетях пост в защиту Примадонны и ее супруга. По словам артиста, Галкин воспринял поступок коллеги как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать его на своих зарубежных концертах.

«Не представляете, какой период я пережил. <...> Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. <...> Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

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