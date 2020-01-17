Зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на петицию православных активистов о лишении российского гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Депутат назвала подобные высказывания недопустимыми и наносящими «существенный вред российской государственности». По её мнению, активисты проявляют нетерпимость и считают, что обладают правом решать, кто может быть русским.
Поклонская отметила, что не видела выпуск программы «Вечерний Ургант», послуживший поводом для петиции, но знакома с шутками шоумена и считает его профессионалом.
Не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны, — написала она в Telegram.
Как ранее писал NEWS.ru, лишить Урганта российского гражданства потребовали члены православного общественного движения «Сорок сороков». Они сочли оскорбительными для верующих шутки, прозвучавшие в программе телеведущего 7 января.
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