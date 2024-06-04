Поклонников возмутил новый выход Моники Беллуччи и Тима Бертона Тим Бертон не помог с сумками Монике Беллуччи и возмутил поклонников

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон

Издание Whoo Psee опубликовало видео нового выхода на публику 59-летней актрисы Моники Беллуччи и 56-летнего режиссера Тима Бертона. Пару подловили папарацци, когда они направлялись в отель Ritz Paris в Париже.

Однако поклонники остались недовольны увиденным. Все дело в том, что Беллуччи несла в руках сумки, а ее спутник при этом просто обнимал ее одной рукой. Интернет-пользователи выразили мнение, что режиссер должен был помочь своей возлюбленной.

Впервые пара появилась вместе на публике в октябре прошлого года. Беллуччи и Бертон посетили 18-й международный кинофестиваль в Риме. Звезды держались за руки.

О совместной работе с итальянской суперзвездой до этого вспоминал российский актер и режиссер Даниил Воробьев. Случилось это на премьере фильма «Почему ты?». По словам артиста, модель оказалась обычной женщиной с хорошим чувством юмора и вредными привычками.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес предупредила бывшую супругу своего мужа Бена Аффлека Дженнифер Гарнер держаться от него подальше. Певицу расстраивает, что на фоне слухов об их разводе Аффлек сблизился с экс-супругой и начал доверять ей личные тайны. Лопес возмутилась частотой встреч бывших супругов и заявила, что не нуждается во мнении и советах Гарнер, говорится в сообщении.