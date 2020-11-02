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Поклонники жёстко раскритиковали Асмус за облегающий комбинезон

19:58, 02 ноября 2020 17
Кристина Асмус Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Пользователи Сети жёстко раскритиковали актрису Кристину Асмус за облегающий кислотный костюм, который знаменитость надела на съёмки шоу «Золото Геленджика».

В своём Instagram Асмус выложила фото в комбинезоне неонового зелёного цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями.

Подписчики не сумели оценить новый образ актрисы и своеобразно высказались на эту тему в комментариях. Кто-то даже отметил, что «тут, похоже, всё очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Марина Дубровская, представляющая в суде интересы Асмус, рассказала подробности о её разводе с шоуменом Гариком Харламовым.

По словам юриста, инициатором расставания была Асмус, а не её супруг, который на самом деле до последнего пытался сохранить брак.

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