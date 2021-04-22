Поклонники забеспокоились о здоровье Хабенского из-за причёски

https://static.news.ru/photo/51047e12-a406-11eb-bc91-96000091f725_660.jpg Константин Хабенский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актриса Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлены режиссёр Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин. Некоторые поклонники забеспокоились из-за здоровья актёра, — на снимке он практически без волос.

Звезда сфотографировалась с друзьями после просмотра спектакля «Интуиция» в театре «Современник», поставленного по рассказам Цыпкина. Некоторые поклонники сразу же начали спрашивать, что случилось с режиссёром.

Не заболел ли? — написала одна из подписчиц, переживающая за здоровье артиста.

При этом многие оценили счастливую улыбку Хабенского, а также отметили, что он мог бы сыграть роль Саида в «Белом солнце пустыни».

Кроме того, множество комплиментов досталось Ходченковой — поклонники залюбовались стройными ногами звезды.

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