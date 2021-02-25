Поклонники Юдашкина удивились чрезмерной худобе дизайнера

https://static.news.ru/photo/976caf58-7780-11eb-bc9b-96000091f725_660.jpg Марина и Валентин Юдашкины Фото: marinayudashkina/instagram.com

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке супруги сидят за столиком ресторана.

Как сообщается в комментарии к фото, пара решила поужинать перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена». 63-летняя Марина Юдашкина облачилась в чёрный топ, а модельер надел белую рубашку с классическим пиджаком.

Поклонники сразу обратили внимание на чрезмерную худобу 57-летнего Юдашкина. В комментариях они предположили, что его внешний вид связан с онкологическим заболеванием, от которого лечится дизайнер.

«Онкология еще никого красавцем не сделала», «Ну фото так себе», «Пиджак откровенно велик», «Очень худой Валентин, прямо на глазах тает... Дай бог здоровья!», написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались втянуть больного раком Валентина Юдашкина и Николая Цискаридзе в гей-скандал. В Сети появилась интимная переписка, которую якобы вели между собой артист балета и модельер. Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу.

Юдашкин эту переписку никак не прокомментировал. Модельер уже более 30 лет находится в счастливом браке, у него есть двое детей и два внука, писал NEWS.ru.