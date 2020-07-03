Поклонники восхитились трогательным фото с внуками Пугачёвой

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В Сети появилось архивное фото, на котором Дени Байсаров обнимает свою младшую сестрёнку Клавдию Земцову. Снимок с внуками Примадонны был сделан несколько лет назад.

У Аллы Пугачевой просто замечательные внуки, которыми она может гордиться, — написали пользователи в комментариях на фанатской страничке в Instagram.

Поклонники отметили, что дети «просто симпатяги», «милые и любящие»

У мамы детей певицы Кристины Орбакайте трое детей. Сейчас Дени уже 22 года, Клавдии — 8 лет, а старшему сыну, рождённому от певца Владимира Преснякова, в мае исполнилось уже 29 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно. Большинство подписчиков решили, что маску певица носит ради рекламы. Такая реакция обескуражила Орбакайте, которая вовсе не ожидала нападок. Артистка ответила, что носит маску исключительно как защиту от коронавируса и не имеет никаких корыстных целей.