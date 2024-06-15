Поклонники-сталкеры, рак мужа, разрыв с Волковой: как живет Лена Катина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Лена Катина с семьей перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Лена Катина на «Премии МУЗ-ТВ» рассказала, что несколько раз в своей жизни сталкивалась с преследователями среди поклонников. Что об этом известно, как живет артистка?

Кто преследовал Катину

По словам певицы, обошлось без криминала. Она добавила, что один из самых жутких случаев произошел во времена гастролей «Тату», тогда на сцену выбежал человек с ножом. Однако, пояснила Катина, охрана концертной площадки сработала оперативно и перехватила агрессора.

Другой случай сталкинга произошел во время подготовки сольного концерта в Польше. Местный гражданин оставлял в соцсетях угрозы, будто готовит покушение на Катину с огнестрельным оружием. Певица отметила, что написала заявление в польскую полицию, поэтому на концерте были предприняты всевозможные меры безопасности. В итоге все прошло без инцидентов, заключила артистка. По ее мнению, в случаях преследования «лучше перебдеть».

Что известно о личной жизни Катиной

Катина посетила «Премию МУЗ-ТВ» с супругом-миллионером, переболевшим онкологией, и двумя детьми. Девушка заявила, что совсем скоро вернется на сцену после декрета — второго сына Демьяна она родила в июле прошлого года.

«Выхожу из декрета, и начинаем путь возвращения на сцену», — коротко сказала Катина, отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой.

Также она рассказала, что ночью к малышу супруги встают по очереди.

За бизнесмена Дмитрия Спиридонова Катина вышла замуж 16 июня 2022 года. Тогда у девушки уже был сын от рок-музыканта Сашо Кузмановича, с которым они расписались в 2013 году, но в 2019 супруги развелись. У Спиридонова был диагностирован рак щитовидной железы. Медики помогли миллионеру восстановиться.

Также в 2021 году артистка на шоу «Секрет на миллион» поделилась, что в 11 лет подверглась насилию со стороны неназванного мужчины.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — призналась Катина.

Почему распалась группа «Тату»

Бывшая вокалистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказывала свою версию причин творческого разрыва со своей напарницей по коллективу Леной Катиной после воссоединения дуэта. По ее словам, повзрослевшие певицы попросту не сошлись характерами.

Созданный в 1999 году и ставший очень популярным коллектив распался десять лет спустя. Но в 2013 году Катина и Волкова дали несколько совместных концертов, а в 2014-м выступили перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

После этого, по словам Волковой, их «начали разрывать звонками, предложениями, концертами».

«У нас был распланирован весь год вперед. Фестивали, выступления, съемки, рекламные контракты, много всего. Первый мини-тур у нас начался с поездки в Словакию. Мы встречаемся в аэропорту — и, собственно, конфликт. Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолета и не летит в Словакию», — делилась воспоминаниями певица.

По ее словам, в тот раз она объяснила собравшимся на концерт поклонникам, что Катина приболела. В дальнейшем, утверждает Волкова, она несколько раз пыталась договориться с подругой, но та «категорически была настроена».

Однако вскоре после конфликта в 2014 году Катина рассказывала о разрыве иначе. По ее словам, партнерша по дуэту допускала в ее адрес множество «публичных очень обидных и грубых высказываний». Кроме этого, Волкова выдвинула ультиматум: проект «Тату» будет продолжен только на ее условиях. Фактически Катиной было предложено отдать все творческие вопросы на откуп команде приятельницы. В противном случае та пригрозила найти «другую рыжую кудрявую девочку». Более того, Катина утверждала, что Волкова угрожала вообще закрыть ее сольный проект, пользуясь связями с руководством Первого канала.

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