https://static.news.ru/photo/65fef568-db1c-11e9-9df6-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Фото: instagram.com/leratv

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева решила оригинальным способом поздравить супруга Игоря Макарова с днём рождения, исполнив песню, которая была посвящена их отношениям. Однако поклонники не оценили её таланта, сравнив её с Ольгой Бузовой.

Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Люблю тебя. С днём рождения, — подписала опубликованное видео Кудрявцева.

Лера, ну если честно певица из тебя никакая! Занимайся своим делом...вторую Бузову народ не выдержит просто, — написала the Queen Amina под видео.

Ну может она ведущая хорошая, но певица..... Хоть бы не позорилась, — считает Екатерина Саенко.

Как ранее писал News.ru, Кудрявцева подаст в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию статьи о её причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Издание провинилось тем, что свой материал проиллюстрировало фотографией россиянки.