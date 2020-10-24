Поклонники рассказали, на кого похожа Бабкина без фотошопа

https://static.news.ru/photo/09981176-1809-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поклонники певицы Надежды Бабкиной отреагировали на новое фото, которым поделилась с ними народная артистка. На снимке звезда показала себя почти без макияжа и фильтров, улучшающих внешность.

В своём аккаунте в Instagram Надежда Бабкина выложила сразу несколько фотографий с осенней прогулки. Поклонники обратили внимание, что певица на снимках предстала такой, какая она есть на самом деле, так как использовала минимум макияжа и не пользовалась никакими фильтрами для улучшения внешности на фото.

Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз, — написала Бабкина.

Поклонники по-разному восприняли такие «откровенные» снимки певицы. Некоторые отметили, что наконец-то узнают на них настоящую Бабкину, а другие же всё-таки поставили ей в вину большое количество пластических операций по улучшению внешности.

Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами, — написала одна из поклонниц.

«Без грима и макияжа очень прекрасно выглядит», — отметила другая.

Между тем, некоторые сравнили Бабкину и со сказочными существами.

«Надежда Георгиевна выглядит здесь, как прекрасная принцесса Фиона в зрелом возрасте», — написал один из комментаторов, сравнив тем самым певицу с огром — сказочным персонажем мультфильма «Шрек» (главный герой и его возлюбленная принцесса Фиона были именно этими существами из западноевропейских сказок).

Как сообщал NEWS.ru, недавно Надежда Бабкина уже делилась с поклонниками фотографиями своей семейной жизни. Так, недавно Бабкина запечатлела на фото один из счастливых моментов своей семейной жизни — в кадре молодой муж певицы Евгений Гор угощает супругу собственноручно испечённым тортом.