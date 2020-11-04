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Поклонники раскритиковали Волочкову за её танец в клетке

14:34, 04 ноября 2020 17
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова в своём Instagram выложила видео номера «Клетка» из своего спектакля «Клоун и балерина».

Так, на кадрах артистка двигается в замкнутом пространстве и демонстрирует свою знаменитую растяжку.

Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах! На высоте и во вращении клетки, — написала Волочкова в социальной сети.

Тем не менее поклонники балерины неоднозначно восприняли новый ролик. Подписчики раскритиковали Волочкову за грузность, неповоротливость, а также возраст и посоветовали поскорее уйти со сцены. Кто-то даже сравнил артистку с «огромным страусом в клетке».

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова опубликовала в социальной сети кадры своих ног после тренировок.

На фото ступни выглядят искривлёнными и опухшими. При этом они заклеены медицинскими пластырями.

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