Поклонники по часам на руке опознали Питта в «незнакомце» с фото Энистон

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Голливудская актриса Дженифер Энистон подогрела слухи о воссоединении с бывшим мужем, Брэдом Питтом, фотографией в соцсети.

Звезда поделилась в сторис Instagram селфи с собачкой, сделанным на съёмочной площадке. Однако интерес поклонников вызвал не миниатюрный питомец, а мужчина, который прилёг отдохнуть на пол и оказался в кадре. Лица таинственного незнакомца не видно за волосами актрисы, поэтому фанаты провели собственное расследование, чтобы выяснить, кого скрывает Энистон.

Поклонники уверены: на снимке — Брэд Питт, который известен своим непринуждённым поведением и приверженностью небрежному стилю в одежде. Лежащий на фото мужчина одет очень просто, к тому же на нём брюки карго, такие часто носит популярный актёр, пишет Grazia.

Но особое внимание фанатов привлекли часы на руке неизвестного. Оказалось, что это аксессуар от швейцарской компании Breitling, поклонником которой является Питт, даже снявший в её рекламе.

Ранее Брэд Питт и Дженнифер Энистон приняли участие в совместном проекте. Бывшие супруги поучаствовали в живых чтениях комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», вышедшей на экраны в 1982 году, сообщал NEWS.ru.