Поклонники отреагировали на внезапное сообщение от Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/7847c41e-f553-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Публикация в сториз Instagram Анастасии Заворотнюк в день двенадцатой годовщины её свадьбы с Петром Чернышёвым не осталась не замеченной фанатами актрисы. До появления 12 сентября фотографии супружеской пары аккаунт бездействовал с 13 апреля.

Фанаты оставили комментарии под постом в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк», на который ссылалась сама артистка в сториз, и поздравили супругов с годовщиной.

Такая светлая пара! Мы всей семьёй вас очень сильно любим, — написала nataliandreevnaa.

Крепкого здоровья Анастасии! Сил и мужества Петру! Огромного терпения, любви и веры их семье! — пожелал evazukengoz.

Любовь всегда побеждает. Молюсь за вас. Господь с вами! — отметил ivanenikuraze.

Ждём Вас опять на экранах, любимая актриса, скучаю, — подчеркнула ruishka96.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сторис в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией. На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым. Ссылка в сообщении вела в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».