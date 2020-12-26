Поклонники отметили сходство жён Мартиросяна и Трампа

https://static.news.ru/photo/8dee6890-48a0-11eb-8ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: jannalevina_martirosyan/instagram.com

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян часто экспериментирует с внешностью и фоторедакторами, а результатами делится со своими подписчиками. В некоторых образах Левина очень похожа на первую леди США Меланию Трамп, заметили подписчики.

Супруга комика поделилась снимком, очевидно, обработанном в фоторедакторе. На нём у Левиной-Мартиросян серебристые длинные волосы и творческий макияж.

Припорошило снежком, ну, или просто поседела, — пошутила женщина.

Поклонники отметили, что женщине идёт такой образ, а некоторые указали на растущее сходство россиянки с супругой американского президента Дональда Трампа.

Недавно соцсети всколыхнули слухи о романе Мартиросяна с актрисой Яной Кошкиной. Супруга комика полностью опровергла данные о неверности шоумена и отметила, что она тоже является не последним человеком в мире звёзд. Светскую львицу очень возмутил тот факт, что «под раздачу», как правило, попадают только известные мужчины. Она также добавила, что тоже хотела бы стать героиней жёлтой прессы и прочесть о своём романе с Кошкиной, писал NEWS.ru.