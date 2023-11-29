Поклонники осудили Тейлор Свифт за отказ выступить на коронации Карла III

Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/

Тейлор Свифт

Поклонники назвали неуважением отказ 33-летней американской певицы Тейлор Свифт выступить на коронации короля Великобритании Карла III, о чем стало известно после выхода скандальной книги «Эндшпиль» журналиста Омида Скоби, пишет Daily Express. Автор не назвал причин, по которым Свифт отклонила предложение королевской семьи. Зрители исполнительницы предположили, что в день коронации у нее был очередной концерт, который она не захотела переносить, говорится в сообщении.

Поклонники Свифт массово вышли в социальные сети после того, как певицу обвинили в «пренебрежении» коронацией короля Карла III. Некоторые обвинили ее в неуважении к самому влиятельному человеку Британии, другие предположили, что для отказа у Свифт была веская причина, по которой она не смогла приехать. Часть фанатов вспомнила, что во время коронации у певицы проходил гастрольный тур Eras, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что фанатка Свифт скончалась во время ее концерта в Рио-де-Жанейро. Как сообщила артистка, девушка почувствовала себя плохо до начала шоу. Погибшей было 23 года, ее звали Ана Клара Беневидес. Девушке могло стать плохо из-за духоты и жары на стадионе, из-за чего она упала в обморок. Она скончалась в больнице. Известно, что в ходе концерта Свифт приостанавливала шоу, чтобы организаторы выдали воду собравшимся зрителям. Певица также сама бросала бутылки с водой находящимся около сцены фанатам во время исполнения песен.

До этого Свифт потеряла бриллиант из винтажного кольца Van Cleef Arpels стоимостью $12 тысяч (примерно 1,2 млн рублей). Инцидент случился во время церемонии вручения музыкальной премии MTV VMA, которая прошла накануне в Нью-Йорке. Во время прохода по красной дорожке исполнительница сломала кольцо, уронив бриллиант в 18 карат в толпе. Гости и охрана церемонии не смогли найти драгоценный камень.