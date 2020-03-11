Поклонники Дмитрия Шепелева раскритиковали нового ведущего программы «На самом деле» Тимура Еремеева.
Своим мнением о свежем выпуске они поделились на странице экс-ведущего передачи в Instagram.
Дима, посмотрела передачу без твоего участия, и что могу сказать. Это невозможно смотреть! Наигранность и актёрство ведущего убивают. Нет искренности, нет впечатлений. Надеюсь, ты вернёшься! — написала одна из подписчиц Шепелева.
Другая поклонница отметила, что Еремеев «смело и легко» подражает коллеге, однако ему это плохо удаётся.
Вы были самим собой, а это клон! — выразила возмущение она.
Другой комментатор назвал новый выпуск «На самом деле» провалом.
Как писал NEWS.ru, ранее коллега Шепелева заявил, что ведущий разорвал контракт с Первым каналом из-за того, что в один из съёмочных дней у него сдали нервы. Его попросили отработать положенные по закону дни, после чего контракт был расторгнут.
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