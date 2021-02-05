Поклонники обсудили сильно похудевшую Асмус в костюме «подруги Джокера»

https://static.news.ru/photo/03e4bf34-6914-11eb-8385-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Ещё относительно недавно актриса Кристина Асмус на шоу «Вечерний Ургант» говорила, что еле смогла влезть в костюм, сидевший на ней свободно. Теперь же бывшая жена юмориста Гарика Харламова, сильно похудевшая, опубликовала фото в костюме, напоминающем наряд Харли Квин — подруги злодея из вселенной DC Джокера.

Она отметила, что этот наряд является её любимым на шоу «Золото Геленджика». О способе похудения с подписчиками артистка не поделилась.

Вы спрашивали про любимый образ в шоу «Золото Геленджика»?! Вот он. Естественно, самый открытый. Что, я зря худела что ли? — написала Асмус в Instagram.

Многие подписчики не разделили радость артистки. Они заявили, что с похудением она перестаралась. По мнению некоторых, Асмус выглядит измождённой. Другие, в свою очередь, посчитали, что бывшая Харламова в её нынешнем состоянии «прекрасна» и «горяча».

Как ранее передавал NEWS.ru, Кристина Асмус выложила в Instagram видео, на котором исполняет песню «Маленькая страна» Наташи Королёвой. Поклонники решили, что после развода с Гариком Харламовым она решила пойти по стопам телеведущей Ольги Бузовой и пошла в певицы. Но оказалось, что так её наказали за опоздание на репетицию.