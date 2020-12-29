Поклонники Лаймы Вайкуле смогли узнать её только по голосу

https://static.news.ru/photo/46c49898-49d3-11eb-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: laima_vaikule_official/instagram.com

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле ввела в ступор часть своих подписчиков в социальных сетях. Звезда эстрады опубликовала поздравление с Новым годом. На кадрах исполнительница в очках и с более короткой стрижкой. Фанаты заявили, что 66-летняя Вайкуле выглядит старше, чем раньше. Юзеры добавили, что с трудом узнали кумира.

Ой, думала [Ирина] Аллегрова.

Пока звук не включила, думала, что это [Алла] Пугачёва.

Не узнать.

Вайкуле показала свою наряженную новогоднюю ёлку и сидящих под ней гномиков. И только один из них в маске. Остальные, пошутила певица, уже вакцинировались от COVID-19, судя по всему. Она пожелала всем, чтобы наступающий год Белого Быка принёс больше счастья, чем уходящий.

Внешний вид советской и российской певицы Аллы Пугачёвой на новогоднем семейном фото также вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в Интернете. Споры разгорелись в комментариях под снимком на фан-странице семьи Примадонны в социальной сети. В кадре 71-летняя звезда стоит рядом с мужем — 44-летним Максимом Галкиным. Знаменитая пара окружена друзьями на фоне новогодней ёлки. Исполнительница позирует с пышной причёской и в чёрной блузке, широких бежевых брюках и чёрных ботинках.

Накануне певица Ани Лорак опубликовала архивное фото с братьями под новогодней ёлкой. Будущей звезде на снимке от силы года четыре, узнать в ней знаменитость невозможно. Артистка росла в скромных условиях, у неё были три брата — Игорь, Сергей и Андрей. На архивном фото звезды запечатлены всего двое из них. Ани Лорак — слева в синем костюме с большим воротником, рядом братья — Игорь и Сергей, писал NEWS.ru.