Американский актёр Брэдли Купер попал в объектив папарацци в Нью-Йорке. Поклонники артиста в социальных сетях отметили плохую физическую форму, в которой он находится.
Некоторые комментаторы отметили, что до такого состояния мужчину довели отцовство и развод.
Снимок был сделан после того, как Купер отвёл свою дочь Лею на игру «Филадельфия Иглз» против «Нью-Йорк Джетс».
Ранее News.ru писал, что красные волосы Наргиз Закировой разочаровали многих подписчиков певицы. Но исполнительница спокойно отреагировала на критику.
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