https://static.news.ru/photo/4e0bc8f2-e9f7-11e9-a436-fa163e074e61_660.jpg Брэдли Купер Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Брэдли Купер попал в объектив папарацци в Нью-Йорке. Поклонники артиста в социальных сетях отметили плохую физическую форму, в которой он находится.

Некоторые комментаторы отметили, что до такого состояния мужчину довели отцовство и развод.

Снимок был сделан после того, как Купер отвёл свою дочь Лею на игру «Филадельфия Иглз» против «Нью-Йорк Джетс».

Ранее News.ru писал, что красные волосы Наргиз Закировой разочаровали многих подписчиков певицы. Но исполнительница спокойно отреагировала на критику.