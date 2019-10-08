Брэдли Купер Брэдли Купер Фото: Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Брэдли Купер попал в объектив папарацци в Нью-Йорке. Поклонники артиста в социальных сетях отметили плохую физическую форму, в которой он находится.

Некоторые комментаторы отметили, что до такого состояния мужчину довели отцовство и развод.

Снимок был сделан после того, как Купер отвёл свою дочь Лею на игру «Филадельфия Иглз» против «Нью-Йорк Джетс».

Ранее News.ru писал, что красные волосы Наргиз Закировой разочаровали многих подписчиков певицы. Но исполнительница спокойно отреагировала на критику.

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