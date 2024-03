Поклонники 35-летней британской певицы Адель не хотят покупать билеты на ее концерты из-за опасений, что она может снова отложить концертный тур на неопределенный срок из-за болезни и проблем с голосом, пишет The Sun. Издание сообщает, что исполнительнице не удалось распродать билеты на концерты в Европе, поскольку фанаты боятся, что она снова отменит их в последнюю минуту.

Тысячи билетов все еще доступны на выступление певицы Someone Like You в Германии в августе. Две недели назад Адель уже перенесла десять концертов в Лас-Вегасе из-за необходимости пройти курс лечения голоса. Поклонники отказываются покупать билеты на новые выступления из-за опасений нового переноса тура, — пишет СМИ.