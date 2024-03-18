Поклонники боятся, что Адель снова отменит тур из-за болезни Адель не смогла распродать билеты на свои концерты в Европе

Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Адель

Поклонники 35-летней британской певицы Адель не хотят покупать билеты на ее концерты из-за опасений, что она может снова отложить концертный тур на неопределенный срок из-за болезни и проблем с голосом, пишет The Sun. Издание сообщает, что исполнительнице не удалось распродать билеты на концерты в Европе, поскольку фанаты боятся, что она снова отменит их в последнюю минуту.

Тысячи билетов все еще доступны на выступление певицы Someone Like You в Германии в августе. Две недели назад Адель уже перенесла десять концертов в Лас-Вегасе из-за необходимости пройти курс лечения голоса. Поклонники отказываются покупать билеты на новые выступления из-за опасений нового переноса тура, — пишет СМИ.

На сайте певицы сообщается, что она должна дать десять концертов в Мюнхене в августе 2024 года после завершения лечения. В комментариях под ее постами в соцсетях поклонники умоляют не переносить и эти выступления. Некоторые пишут, что потратили много денег на перелет и гостиницу, чтобы увидеть любимую исполнительницу. Другие обвиняют Адель в отговорках, предполагая, что она просто «обленилась» и не хочет выступать.

Ранее Адель отменила запланированные на март концерты из-за проблем с голосом. Как объяснила сама исполнительница, во время последнего выступления ее тошнило, не удавалось взять ноты. Адель призналась, что врачи вынудили ее взять перерыв в работе, чтобы полностью восстановиться.