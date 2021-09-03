Редкий снимок Аллегровой без парика и макияжа попал в Сеть

Редкое фото певицы Ирины Аллегровой появилось на посвящённой ей странице в Instаgram. На нём она запечатлена практически без макияжа и привычного блондинистого парика. Снимок опубликовал друг Аллегровой певец Александр Богданович.

Дата фото неизвестна. По словам Богдановича, оно было сделано в США, в Майами. Ранее у певицы там было жильё, но несколько лет назад она продала его.

На снимке Аллегрова стоит между Богдановичем и неизвестной женщиной. Она одета в чёрную майку, а её волосы довольно коротко подстрижены. По мнению поклонников, певица выглядит на фото «на пять баллов».

Ранее сообщалось, что Аллегрова намеренна вернуться на сцену после семилетнего перерыва. На закрытии фестиваля «Новая волна» она пригласила зрителей на свой концерт, приуроченный к её 70-летию. Певица пообещала приготовить много сюрпризов. Кроме того, известно, что уже в текущем году артистка даст ряд концертов в Германии, а в начале 2022-го выступит в Санкт-Петербурге и городах Сибири.