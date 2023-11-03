Поклонница Пугачевой показала татуировку — портрет Примадонны

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Поклонница певицы Аллы Пугачевой приехала в подмосковную деревню Грязь поддержать своего кумира. Девушка рассказала корреспонденту NEWS.ru о том, как она сделала большую татуировку с портретом Примадонны.

Я подсела на творчество Пугачевой в сентябре прошлого года. Послушала несколько песен, вспомнила, кто это… и влюбилась. Сделала большую татуировку на бедре – портрет Аллы Борисовны. Девять часов делали, — рассказала девушка.

Она добавила, что у нее на теле больше 30 татуировок и ни одна не вызывает такого ажиотажа, как татуировка с Пугачевой. Видео с ее изображением набрало больше 100 тысяч просмотров.

Пугачева въехала в страну вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области, после чего села в черный автомобиль Toyota Camry и уехала. После приезда Пугачевой в Россию общественники из «Зова народа» потребовали задержать и допросить певицу по поводу возможной причастности к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активисты уже обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

30-летний сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что сделал себе две новые татуировки с изображениями серийных маньяков Теда Банди, который убил, изнасиловал и съел более 36 человек, и убийцы и каннибала Джеффри Дамера, на счету которого более 17 жертв. По словам наследника артистки, он не является поклонником преступников, но ему интересны некоторые факты их биографий.