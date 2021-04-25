Поклонница «обвинила» Егора Крида в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/5a7af1ee-a71a-11eb-84f3-96000091f725_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонница обвинила певца Егора Крида в изнасиловании. Событие могло бы вызвать нешуточный скандал, однако всё это оказалась дружеским розыгрышем, пишет StarHit

Во время гастрольного тура в Ташкенте охрана артиста услышала громкие крики из его гостиничного номера. В помещении телохранители увидели бегающую девушку, которая кричала, что её изнасиловали. Сам Крид в этот момент находился в туалете и через закрытую дверь просил гостью уйти.

Позднее друг певца бизнесмен Александр Орлов признался, что всё это было спланированным им розыгрышем. Для него он нанял профессиональную актрису, которая сыграла бешеную фанатку. Автор шутки предполагал, что девушка незаметно проберётся в номер, когда там будет находиться Крид, чтобы потом можно было в подробностях рассказать, какое выражение лица было у исполнителя. Но из-за путаницы со временем актриса оказалась в спальне артиста, когда тот сидел в туалете. Ей пришлось устраивать «спектакль» в пустой комнате.

Она, кстати, отлично сыграла. Самое интересное было, когда я сидел на унитазе, а эта девушка кричала за стенкой в номере: «Насилуют! Насилуют! Я сейчас братьям позвоню!» Это нормально? Я тогда подумал, что влип. В Ташкент, называется, слетал, — посмеялся Крид.

Ранее Баста раскритиковал Егора Крида за неуместную шутку на детском «Голосе». После выступления участника Тимофея Завалинича, исполнившего песню «Беспечный ангел» легендарной рок-группы «Ария», Егор Крид начал критиковать выбор композиции.