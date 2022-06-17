Покинувшая Россию Хаматова вернулась на сцену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной операции на Украине, впервые за время отъезда вышла на сцену. Она выступила в Новом Рижском театре и сыграла в собственной постановке под названием Post Scriptum, передает Woman.ru.

Спектакль шел на русском языке, также присутствовали субтитры на латышском. События в постановке основаны на романе писателя Федора Достоевского «Бесы» и расследованиях Анны Политковской, в нем принимала участие только актриса. Она сыграла пять ролей и предстала перед зрителями в образах учительницы, насильника, священника, автора и девочки.

По задумке автора, зрителям не нужно было хлопать. Весь зал в полной тишине встал и вышел.

Ранее стало известно, что Хаматова, которая хвалилась своей независимостью от российского бюджета, заработала в стране 17,3 млн рублей. Все деньги она получала за работу в Театре Наций, где ей доставались роли в самых популярных спектаклях.